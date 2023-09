SIENA – Ci sarebbe una data all’orizzonte per la dismissione delle quote di Mps. Il Tesoro avrebbe deciso di muoversi a seguito delle prossime elezioni europee, in programma nella tarda primavera.

Secondo Milano Finanza il ministero a breve potrebbe nominare gli advisor per l’operazione e poi procedere al collocamento del 10% delle quote. Sarebbe la prima fase dell’uscita. Resta il punto interrogativo sulla seconda, che prevede il coinvolgimento di un soggetto privato. In prima fila restano Unicredit e Bpm.