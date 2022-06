SIENA – “Riteniamo e siamo piuttosto sicuri di avere la copertura giusta” e “siamo decisissimi a perseguire un approccio basato sui dati, sugli elementi fattuali e sulle esperienze positive” che la banca sta conseguendo nei Tribunali. Lo ha detto il ceo di banca Mps, Luigi Lovaglio, presentando il piano agli analisti a proposito dei rischi legali.

“Dobbiamo procedere con i piedi di piombo ma riteniamo di avere le coperture giuste” e “per quello che ho sentito dai legali, dagli esperti, per quello che ho letto nei documenti e sui giornali gli accantonamenti per la copertura di questi rischi sono più che adeguati”.

“Abbiamo vinto in tutti i tribunali in tutte le azioni, in uno di questi casi la richiesta è stata rigettata, ed era una richiesta consistente di 440 milioni anche se è in corso un appello. Pur avendo vinto – ha detto Lovaglio – abbiamo deciso di accantonare una riserva, abbiamo deciso di assumere un atteggiamento prudenziale”.