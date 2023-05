SIENA – Una trimestrale al di sopra delle aspettative. Mps nella prima parte del 2023 ha registrato un utile di 236 milioni, aumentando del 51,3% il valore del quarto trimestre 2022.

Ancora migliore il risultato anno su anno, visto che nei primi tre mesi 2022 chiuse con un dato positivo per 10 milioni. Cresce anche il risultato operativo lordo, pari a 414 milioni (1,2% rispetto all’ultimo trimestre). Contemporaneamente diminuiscono anche gli oneri operativi, che si attestano a 465 milioni. In calo soprattutto le spese per il personale dopo il maxi-esodo, -20% e pari a 288 milioni. Rocca Salimbeni ha poi realizzato ricavi complessivi per 879 milioni di euro, in aumento dell’11,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I dividendi, proventi simili e utili (perdite) delle partecipazioni ammontano a 19 mln di euro e risultano in aumento di 4 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2022 e in calo di 11 milioni di euro rispetto al trimestre precedente. La percentuale di copertura dei crediti deteriorati si è attestata al 50,2%, in aumento rispetto al 31 dicembre 2022, quando era pari al 48,1% grazie all’incremento della percentuale di copertura delle sofferenze (che passa dal 65,1% al 66,7%) e delle inadempienze probabili (che passa dal 37,5% al 39,4%); in flessione la percentuale di copertura dei finanziamenti scaduti deteriorati (che passa dal 22,7% al 20,8%).