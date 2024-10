SIENA – Il Tesoro è pronto a cedere un altro pezzo di Mps. “Entro la fine dell’anno” sul mercato ci sarà una nuova tranche. Ad assicurarlo il ministro Giancarlo Giorgetti, parlando di dismissioni statali.

Scendere ulteriormente nel capitale della banca risponde a due esigenze: da un lato rispetta l’impegno preso con Bruxelles di dismettere ampia parte della partecipazione statale (inizialmente del 64%) entro fine 2024; dall’altro consente al governo di uscire dal mondo del credito retail quando il valore delle azioni è ancora elevato, approfittando quindi di una finestra favorevole. Roma in due occasioni ha già venduto pacchetti di azioni di Montepaschi nell’ultimo anno. Sfruttando gli alti valori del critico e la robusta generazione di utili della banca, un primo 25% è stato ceduto a novembre 2023 per oltre 900 milioni. Una seconda quota pari al 12,5% è finita sul mercato alla fine di marzo di quest’anno per un incasso di 650 milioni di euro.

