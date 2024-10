SIENA – I tempi per avere risposte su Beko si allungano ancora. Ad ammetterlo Fausta Bergamotto. “Abbiamo ipotizzato di convocare un tavolo con le rappresentanze sindacali per la fine del mese”, ha detto il sottosegretario.

“Beko ci aveva annunciato comunque la necessità di un numero di certi mesi per l’elaborazione del piano industriale. Ora ci siamo e stiamo aspettando”, ha aggiunto Bergamotto, intervenendo a Siena al Congresso nazionale dell’Ordine degli Ingegneri. “Siamo in attesa” che l’azienda “presenti un piano industriale perché senza non siamo in grado di poter fare nessun tipo di considerazione o scelta”, ha proseguito.

Ed ancora: “Dobbiamo vigilare perché la situazione riguarda tanti stabilimenti in Italia. In questi mesi di governo n0n abbiamo mai visto chiudere un sito produttivo – ha evidenziato ancora- . Speriamo che la reindustrializzazione ci porti ad un mantenimento della produzione e dell’occupazione. Qualora una riorganizzazione, con eventuali scelte gestionali di impresa, non fosse possibile al 100%, dobbiamo ottenere garanzie per mantenere l’occupazione e la produzione con la reindustrializzazione”.

