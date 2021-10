SIENA – «Nonostante l’impegno profuso da entrambe le parti, UniCredit e il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunicano l’interruzione dei negoziati relativi alla potenziale acquisizione di un perimetro definito di Banca Monte dei Paschi di Siena».

Dopo le indiscrezioni di ieri, oggi arriva la conferma da una nota ufficiale. E ora? Il Mef deve cercare delle alternative e il tempo non sembra giocare a suo favore: controllore del 64% della banca senese, il Ministero del Tesoro deve uscire con la chiusura del bilancio di quest’anno. Lo impongono gli impegni presi con Bruxelles. A meno che non si riesca a trattare per una proroga della cessione di almeno 6 mesi, ossia giugno del prossimo anno.