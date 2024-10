SIENA – I lavoratori di Mps possono scartare il regalo di Natale in anticipo. Arrivato sotto forma di benefit, dopo la chiusura di un accordo con l’azienda.

Tra i riconoscimenti, come evidenziato dai sindacati in una nota, un premio aziendale di 750 euro, con accredito in busta paga a giugno 2025 e conseguente all’approvazione del bilancio. Poi “con decorrenza dall’erogazione del mese di dicembre 2024 -calcolata sulle assenze di ottobre-, la misura del buono pasto viene adeguata a euro 7; al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, indipendentemente dall’orario settimanale contrattualizzato, viene riconosciuto un buono pasto in forma elettronica nella misura fissa di 5,80 euro”.

Inoltre, “con decorrenza dal 1° gennaio 2025 viene incrementata al 3%, dall’attuale 2.50%, la misura del contributo a carico della Banca ai Fondi di Previdenza Complementare”.

Non finisce qui, perchè per i sindacati hanno intenzione di proseguire il confronto su tutta una serie di temi legati al benessere degli operatori: “Le condizioni ai dipendenti, l’assistenza sanitaria, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, lo sviluppo professionale, la formazione, la mobilità territoriale, le politiche di inclusione, lo sviluppo delle pari opportunità, la salute e sicurezza, il PVR e salario variabile, le indennità modali”.

