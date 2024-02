SIENA – Il dividendo per la Fondazione Mps ammonterà 1 milione e 260 mila euro. Scaturito dalla sottoscrizione per 10 milioni dell’aumento di capitale nel novembre 2022.

“Apprendiamo con soddisfazione i positivi risultati consolidati presentati da Banca Mps con il ritorno al dividendo, in netto anticipo rispetto agli obiettivi gia’ sfidanti fissati da un piano industriale predisposto in uno scenario alquanto complesso”, ha detto il presidente Carlo Rossi, che poi parlando del risultato ha aggiunto: “E’ frutto del gran lavoro di risanamento e rilancio del Gruppo portato avanti con determinazione dal management e dalla governance, che si e’ tradotto anche in una significativa remunerazione per gli azionisti”.