SIENA – Arriva la cavalleria in soccorso di Mps. Altre Fondazioni bancarie, dopo quelle toscane, sarebbero disposte a mettere sul piatto dell’aumento di capitale almeno una ventina di milioni.

Cariplo ha già deliberato una disposizione da 10 milioni e nei prossimi giorni potrebbero verificarsi i via libera di Compagnia San Paolo, Fondazione Crt e CariCuneo. Il nodo, nel giorno della scadenza per esercitare i diritti di sottoscrizione (calati dell’87,5%), resta lo scetticismo che circonda l’operazione. A Piazza Affari il titolo è stato premiato con un rialzo dell’1,70%, ma le azioni restano ancora sotto quota 2 euro. Valore che rende più conveniente un investimento in Borsa che un’adesione alla ricapitalizzazione. E in tutto ciò la capitalizzazione della banca si attesta poco sopra i 20 milioni di euro.