SIENA – Certi numeri non hanno bisogno di spiegazioni approfondite. Mps è quanto mai una banca in salute. Lo era anche cinque mesi fa e lo è a maggiore ragioni oggi, di fronte ai risultati del terzo trimestre.

L’utile netto sale a 1,566 miliardi, in crescita del 68,6% anno su anno. In frenata quello trimestre su trimestre: da 827 a 407 milioni. Migliora ancora l’indicatore di solidità patrimoniale, Cet1, a 18,3%. Scende invece il rapporto cost/income al 46%: era al 48% un anno fa. Gli oneri operativi sfiorano i 1,4 miliardi e vedono aumentare ancora le spese per il personale (+6,9%), mentre risultano in calo altre voci (-4,9%).

Il risultato operativo lordo del Gruppo è pari a 1,645 miliardi, in crescita del +13,7% rispetto al 30 settembre 2023.. Il contributo del terzo trimestre (539 milioni) risulta in lieve flessione (-2,8%) rispetto al trimestre precedente (555 milioni).

Il totale finanziamenti clientela deteriorati lordi risulta pari a 3,6 miliardi di euro. L’esposizione netta in termini di finanziamenti clientela deteriorati a 1,9 miliardi di euro, in pareggio rispetto all’ultimo trimestre. Al 30 settembre 2024 la percentuale di copertura dei crediti deteriorati si è attestata al 49,9%, sostanzialmente stabile rispetto al 30 giugno 2024, quando era pari al 49,8%.

Nel corso della conference call, l’ad Luigi Lovaglio ha poi risposto agli analisti. Il banchiere ha definito “interessante” l’Opa lanciata da Banco Bpm su Anima Holding. Quindi, interpellato sulla possibilità che il Tesoro possa rinviare la cessione di quote di Mps, il dirigente ha precisato: “Noi non siamo il Mef. L’unica cosa che posso dire che hanno dimostrato di sapere cosa stanno facendo, hanno fatto bene secondo me, quindi lasciamoli fare”.

Infine, in merito a un’operazione di mercato su una fabbrico prodotto, ha aggiunto: “E’ bello avere una fabbrica prodotto. Questo è il motivo per cui è buono avere capitale in eccesso. Quindi, se si dovesse capitare un’opportunità, potrebbe essere bello coglierla. Adesso dobbiamo tenere conto quello che sta accadendo sul mercato ed essere pronti a coglierla eventuali occasioni”.

