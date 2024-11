FIRENZE – Lo sciopero è riuscito. Secondo la Filt-Cgil, a Firenze l’adesione stimata è del 95% di autisti e tramvieri per il servizio bus urbano e la tramvia, e del 98% per il servizio extraurbano e suburbano. Il resto della regione è in linea con il capoluogo.

“A ora in Toscana adesione allo sciopero altissima se non totale, probabilmente tra le più alte di sempre”, ha affermato Monica Santucci, segretaria della Filt Cgil regionale. “E’ la dimostrazione che i lavoratori sentono molto le motivazioni dello sciopero – ha aggiunto -, condivise addirittura anche da alcune controparti. I lavoratori non ne possono più di lavorare in queste condizioni, per un lavoro impegnativo, di responsabilità e malpagato: serve il rinnovo del Contratto nazionale, serve più sicurezza a bordo dei mezzi. Se il fondo per il Tpl non sarà adeguato dal Governo, ci saranno tagli dei servizi e questo è inaccettabile per l’utenza, ci vogliono più bus e non meno bus, il trasporto pubblico è un servizio essenziale. Senza risposte per lavoratori e cittadini, le mobilitazioni non si fermeranno”.

