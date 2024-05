FIRENZE – Non ci sono solo Milano, Roma e Firenze. Le multe sono una fonte di sostentamento importante anche per i “piccoli” comuni.

E’ il caso di Sesto Fiorentino che può contare su 3,8 milioni derivanti dalle infrazioni del codice della strada. In particolare grazie all’autovelox dell’Osmannoro. Sul podio ci sono poi due centri della Lucchesia. Forte dei Marmi con 2,8 milioni e Viareggio con oltre 2,3 milioni. Quarto e quinto posto per Pietrasanta (Lucca) e Piombino (Livorno), entrambi sopra i due milioni. L’autovelox nella direzione di imbarco per l’Elba, funziona alla grande e in estate produce in media 115 multe al giorno.

A chiudere la top ten, Campi Bisenzio (Firenze), Cecina (Livorno), Rapolano Terme (Siena), Scandicci e Reggello (Firenze), l’unico sotto il milioni di incassi.