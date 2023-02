FIRENZE – La multiutility regionale sarà al centro di una seduta monotematica del Consiglio comunale di Firenze. La richiesta è arrivata da Sinistra Progetto Comune e dal M5s, in accordo con la Lega.

L’obiettivo è “fermare l’operazione”. “Con la Lega abbiamo chiesto un Consiglio sul tema, che si dovrebbe tenere lunedì – hanno dichiarato Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Spc e Roberto De Blasi e Lorenzo Masi del M5s -. Vista l’importanza della questione, vogliamo sperare che le colleghe e i colleghi avranno la capacità di cambiare posizione, a difesa del territorio e di chi lo vive, contro la logica del profitto finanziario su bisogni essenziali”.

“I movimenti per l’acqua pubblica e i beni comuni hanno avanzato numerose perplessità sui rischi a cui gli enti locali stanno andando incontro, rispetto al progetto di multiutility – hanno spiegato -. Rispetto a ottobre c’è una maggiore consapevolezza di cosa stiamo parlando, quando commentiamo l’ipotesi di quotare in borsa la gestione del servizio idrico o quelli ambientali. Non solo, abbiamo registrato il ritardo con cui si è dato l’avvio della fusione (pochi giorni fa, mentre sarebbe dovuta avvenire entro la fine del 2022). Nel frattempo tanti comuni hanno manifestato perplessità o confermato la loro contrarietà”.