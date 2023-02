FIRENZE – Siena fanalino di coda in Toscana nella classifica dei visitatori nei musei cittadini nel triennio 2019-2021.

Lo confermano i dati ufficiali del rapporto sui biglietti e sugli ingressi gratuiti della regione Toscana secondo cui, i tre musei della città del Palio – Museo Civico, Torre del Mangia e Santa Maria della Scala – hanno fatto registrare i numeri più bassi in assoluto se confrontati con alcuni dei principali musei di altre città toscane come Firenze, Pisa e Lucca. Unica eccezione il circuito museale dell’Opera del Duomo di Siena che, al contrario, è riuscito ad intercettare numeri importanti di turisti. Tendenza confermata non solo durante la pandemia da Covid 19 ma anche nel 2019, ultimo anno prima delle chiusure.

I numeri dei visitatori nei musei

Siena

2019 Museo Civico 150.028, Torre del Mangia 134.707, Santa Maria della Scala 138.299

2020 Museo civico 61.664 Torre del Mangia 10.878 SMS 193.536

2021 Museo Civico 69.119, Torre del Mangia 24.180, SMS 54.365

Circuito Museale dell’Opera del Duomo 2019 2.397.030 2020 939.341 2021 1.099.573

Firenze

Campanile di Giotto 2019 605.058 2020 125.258 2021 130.544

Galleria degli Uffizi visitatori 2019 2.131.696 2020 594.322 2021 861.667

Cupola del Brunelleschi 2019 635.976 2020 168.086 2021 204.396

Lucca

Cattedrale di Lucca 2019 264.715 2020 90.276 2021 133.467

Pisa

Torre di Pisa 2019 564.974 2020 167.393 2021 215.099

Cattedrale di Santa Maria 2019 1.737.776 2020 403.722 2021 527.500