PRATO – La Borsa può aspettare. Per Emiliano Fossi, segretario toscano del Pd, ma anche per Marco Biagioni, portacolori Dem a Prato. “Lo stop alla quotazione in Borsa della Multiutility chiesto da Emiliano Fossi va nella giusta direzione”.

La riflessione è legata a valutazioni su forme diverse di finanziamento. “La federazione provinciale pratese – prosegue Biagioni – ha sempre avuto questa posizione, inserita anche nei patti parasociali votati dai consigli comunali del territorio, capoluogo incluso. La quotazione in borsa è uno dei possibili strumenti di finanziamento, non l’unico. Adesso apriamo una discussione in tutta la regione su come rendere la multiutility più efficiente e più forte. E su come finanziarla. Parliamo di tutto: di come garantire occupazione di qualità, di come accompagnare la transizione ecologica ed energetica dei nostri territori, di quali strumenti mettere in campo per contenere le tariffe e garantire la rappresentanza di tutti i comuni”.