PISA – “E’ necessario rafforzare il dialogo tra enti locali e ministero della Cultura per incrementare il numero di visitatori dei musei statali. In questa direzione abbiamo già avviato una strategia di monitoraggio delle strutture, delle collezioni e dei depositi”.

Lo ha detto Alessandro Giuli, ministro della Cultura, ieri sera a Pisa, per un appuntamento elettorale a sostegno del partito di Giorgia Meloni. Alla presenza del sindaco Michele Conti e della giunta comunale, coi quali ha avuto un confronto proprio sui temi culturali.

“In vista della prossima legge di bilancio stiamo predisponendo misure per rilanciare i nostri musei diffusi in tutta Italia, che rappresentano un patrimonio enorme e hanno bisogno di un sostegno concreto per valorizzarne appieno il potenziale” ha detto il Ministro che poi si è soffermato anche sull’analisi del voto nelle Marche.

“Quanti hanno tentato di politicizzare le elezioni nelle Marche hanno visto andare in frantumi, e in maniera netta, le proprie illusioni” ha detto Giuli. “Il voto nelle Marche conferma l’esistenza di una classe dirigente di centrodestra solida e radicata in un territorio strategico come quello marchigiano, premiata in modo chiaro e convinto dall’elettorato, che ha mostrato apprezzamento per l’operato di questo governo”.

Giuli ha fatto anche un accenno alla bassa affluenza per le regionali marchigiane – ha votato il 50.01% degli aventi diritto, rispetto al 59.74% del 2020 – Giuli ha ricordato che “spetta a noi, come rappresentanti delle istituzioni, interpretare al meglio la volontà di chi si è recato alle urne e, allo stesso tempo, impegnarci per ridurre un divario che purtroppo si registra in tutto il Paese, lavorando per far crescere la partecipazione dei cittadini”.