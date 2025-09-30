Tempo lettura: 2 minuti

PISA – “E’ necessario rafforzare il dialogo tra enti locali e ministero della Cultura per incrementare il numero di visitatori dei musei statali. In questa direzione abbiamo già avviato una strategia di monitoraggio delle strutture, delle collezioni e dei depositi”.

Lo ha detto Alessandro Giuli, ministro della Cultura, ieri sera a Pisa, per un appuntamento elettorale a sostegno del partito di Giorgia Meloni. Alla presenza del sindaco Michele Conti e della giunta comunale, coi quali ha avuto un confronto proprio sui temi culturali.

“In vista della prossima legge di bilancio stiamo predisponendo misure per rilanciare i nostri musei diffusi in tutta Italia, che rappresentano un patrimonio enorme e hanno bisogno di un sostegno concreto per valorizzarne appieno il potenziale” ha detto il Ministro che poi si è soffermato anche sull’analisi del voto nelle Marche.

“Quanti hanno tentato di politicizzare le elezioni nelle Marche hanno visto andare in frantumi, e in maniera netta, le proprie illusioni” ha detto Giuli. “Il voto nelle Marche conferma l’esistenza di una classe dirigente di centrodestra solida e radicata in un territorio strategico come quello marchigiano, premiata in modo chiaro e convinto dall’elettorato, che ha mostrato apprezzamento per l’operato di questo governo”.

Giuli ha fatto anche un accenno alla bassa affluenza per le regionali marchigiane – ha votato il 50.01% degli aventi diritto, rispetto al 59.74% del 2020 – Giuli ha ricordato che “spetta a noi, come rappresentanti delle istituzioni, interpretare al meglio la volontà di chi si è recato alle urne e, allo stesso tempo, impegnarci per ridurre un divario che purtroppo si registra in tutto il Paese, lavorando per far crescere la partecipazione dei cittadini”.

 

 

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE