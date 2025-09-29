Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Un gruppo di cittadini, tra cui figure di spicco del mondo della giustizia, della cultura e della religione, ha rivolto un appello urgente al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per sospendere ogni tipo di relazione con lo Stato di Israele.

Nel testo dell’appello si chiede di “interrompere ogni relazione economica, politica, commerciale, accademica, sociale e culturale” con Israele, oltre a impegnarsi per bloccare qualsiasi fornitura di armi, tecnologie e servizi militari che transitino attraverso porti e aeroporti toscani destinati allo Stato israeliano.

Tra i firmatari figurano l’ex Procuratore generale della Repubblica di Firenze Beniamino Deidda, il rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari, don Alessandro Santoro della Comunità delle Piagge, don Andrea Bigalli parroco e storico referente regionale di Libera, oltre ad artisti come Alessandro Benvenuti, Irene Grandi, Daniela Morozzi, Piero Pelù e David Riondino.

L’appello sottolinea la gravità della situazione a Gaza e sottolinea al presidente Giani che le azioni richieste devono essere messe in atto con “assoluta urgenza”, perché “ogni ritardo corre il rischio di vedere Gaza completamente distrutta insieme ai suoi cittadini inermi. Un esito di cui dovremo vergognarci finché vivremo”.