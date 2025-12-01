Tempo lettura: 2 minuti

CHIANCIANO TERME – La cooperativa Itinera, nuovo concessionario dei servizi museali, in accordo con il Comune di Chianciano Terme e con la Direzione del Museo, prevede alcune importanti novità per il Museo Archeologico di Chianciano Terme, già a partire dal prossimo mese di dicembre.

A partire da sabato 6 dicembre, il Museo Archeologico di Chianciano Terme propone un nuovo servizio di visite guidate ad orario fisso, pensato per rendere ancora più accessibile e coinvolgente la scoperta delle sue collezioni e della storia etrusca del territorio. Le visite, incluse nel normale biglietto di ingresso, non comportano alcun costo aggiuntivo per i partecipanti e saranno condotte dal personale specializzato del museo.

A partire da dicembre e fino a Pasqua, questi appuntamenti fissi si terranno ogni settimana nei seguenti orari: sabato ore 15.00 e 16.00, domenica ore 11.30 e 15.30. Ogni visita offrirà ai visitatori un percorso guidato alla scoperta dei principali reperti del museo e della vita quotidiana nel mondo etrusco, con approfondimenti sulle necropoli di Chianciano Terme e sulla straordinaria collezione di canopi, oggetti votivi e materiali ceramici che rendono unico questo museo.

“L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività di valorizzazione del museo – sottolinea Michele Micheli, assessore alla cultura – intende favorire la partecipazione del pubblico e offrire un’esperienza di visita più completa, in un momento dell’anno ideale per scoprire con calma e curiosità il patrimonio archeologico locale”.

Sempre nell’ottica di fornire un servizio il più possibile efficace e di andare incontro alle esigenze dei visitatori, il Museo sarà aperto in via straordinaria anche nei giorni di lunedì 8 dicembre, venerdì 26 dicembre, venerdì 2 gennaio, lunedì 5 gennaio, martedì 6 gennaio con orario 10-13 e 15-18. Nei prossimi giorni uscirà il programma dettagliato degli eventi previsti nel periodo natalizio, sia specifici per bambini che per tutti i visitatori.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita