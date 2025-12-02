ROMA – Toscana ancora protagonista del Giro d’Italia con due tappe che, nel mese di maggio 2026, riuniranno gli appassionati di ciclismo. Il 20 maggio la tappa a cronometro Massa Viareggio e il 21 maggio la tappa in linea tra Toscana e Liguria, la Porcari Chiavari.
La presentazione del Giro si è svolta nella giornata di lunedì 1 dicembre a Roma. Svelato dunque nei dettagli un percorso entusiasmante che partirà fuori dall’Italia, dalla Bulgaria, con tre tappe. Per poi tuffarsi appunto in Italia, da nord a sud. Nel 2025 erano state tre le tappe a interessare la Toscana. Con un’altra crono, la Lucca Pisa che fu vinta da Isaac Del Toro. Nella corsa che fu poi vinta da Simon Yates.