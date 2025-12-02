Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Il Comune di Firenze esclude la cittadinanza onoraria per Francesca Albanese.

La sindaca Sara Funaro ha chiuso la questione, affermando che non è opportuno conferire tale onore alla relatrice speciale Onu per Gaza, nonostante il riconoscimento per il suo lavoro svolto potrebbe comunque trovare spazio. La decisione arriva dopo settimane di tensioni politiche e polemiche all’interno del Consiglio comunale, in particolare tra il Pd e la sinistra-sinistra.

La proposta, presentata dalla sinistra di Dmitrji Palagi in commissione pace, chiedeva di esprimere solidarietà agli attacchi ricevuti da Albanese e di assegnarle la cittadinanza onoraria.

Tuttavia, la sindaca Funaro ha preso le distanze, sottolineando che, pur riconoscendo il valore della sua attività Onu, Albanese ha più volte inviato messaggi divisivi nella causa a difesa del popolo palestinese. Funaro ha inoltre ricordato di aver sempre sostenuto la linea dei due popoli e due Stati, criticando Netanyahu.

Nel dibattito fiorentino, il Pd sembra aver superato la discussione sul conferimento della cittadinanza, orientandosi verso un riconoscimento meno formale e più generico del lavoro di Albanese, come anticipato dalla presidente della commissione pace, Collesei.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita