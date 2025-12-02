Tempo lettura: 2 minuti

PRATO – La procura di Prato introduce l’uso di droni notturni contro l’abbandono abusivo di rifiuti tessili nel territorio.

Un protocollo di intesa è stato siglato dal procuratore Luca Tescaroli con Estra Spa, società a partecipazione pubblica, dando avvio a un progetto sperimentale di videosorveglianza aerea. Il piano prevede l’impiego di quattro droni — uno dotato di termocamera a infrarossi — e una stazione mobile di comando con monitor per il controllo in tempo reale delle riprese, con l’obiettivo di identificare volti e targhe di veicoli nelle ore notturne, superando così i limiti delle telecamere tradizionali.

La sperimentazione durerà quattro settimane e vedrà impegnati il Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale (Nipaf) e il Nucleo operativo ecologico di Firenze (Noe) dei carabinieri. I costi saranno sostenuti da Estra Spa.

Questo intervento arriva in risposta a numeri preoccupanti. Nel 2024, nei comuni di Prato, Carmignano, Montemurlo, Calenzano, Poggio a Caiano e Vaiano, sono state abbandonate abusivamente 819 tonnellate di rifiuti tessili, con ulteriori 252 tonnellate accumulate nei primi quattro mesi del 2025. Solo a Prato si è passati da 150 tonnellate nel 2023 a 752 nel 2024, con 234 già rilevate nei primi mesi di quest’anno.

Anche altri comuni hanno visto aumenti significativi: Carmignano da 1 a 20 tonnellate, Calenzano da zero a 19 e Montemurlo da 1 a 8 tonnellate tra il 2023 e il 2024.

Il procuratore Tescaroli ha sottolineato il legame tra l’incremento di questi abusi e l’attività tessile locale, particolarmente influenzata da migliaia di imprese gestite in gran parte da cittadini originari delle regioni cinesi del Fujian e dello Zhejiang. L’impiego di tecnologie all’avanguardia come i droni rappresenta dunque un passo cruciale per opporsi efficacemente a questa piaga ambientale e garantire il rispetto delle norme di sicurezza nel distretto pratese.

