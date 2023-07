FIRENZE – Due mesi ancora e poi Firenze si trasformerà in una piazza da campagna elettorale.

Sarà anche per questo, sempre che sia interessato, che il sindaco Dario Nardella ha già iniziato a parlare della possibilità di estendere a tre mandati la permanenza dei primi cittadini.

Lui ne ha già fatti due. “Mi rimetto a quella che è la posizione di Anci. Per quello che mi risulta Anci è favorevole al terzo mandato ed anche Upi per bocca del presidente De Pascale è favorevole all’elezione diretta dei presidenti di Provincia”, ha detto Nardella, che poi ha aggiunto: “Sull’elezione diretta dei sindaci metropolitani c’è ancora un’interlocuzione in atto fra l’associazione dei sindaci ed il governo, io come rappresentante dei sindaci metropolitani ho già preso contatto con il ministro Calderoli e stiamo cercando di capire quale sarà il punto di approdo”.