CHIUSI – And So I Watch You from Afar, headliner, apriranno il 7 luglio la decima edizione del Lars Rock Fest 2023 nei giardini di Chiusi Scalo fino al 9 luglio.

Il Quartetto nordirlandese,fa ha debuttato nel 2009 con un’originale proposta math-rock, capace di legare energia chitarristica ed efficacia melodica, spesso basata su temi ispirati alla tradizione folk locale. Con le uscite successive la formula si è affinata, facendosi più dinamica ed evocativa grazie a strutture soft/loud vicine a Gospeed You! Black Emperor ed Explosions In The Sky. Giunta al sesto album, Jettison, la band ha abbracciato gli archi approdando a un progressive rock dal solido impatto scenografico, che continua tuttavia a integrare il loro storico gusto zeppeliniano per riff a incastro e sinuosità celtiche. Una serata importante segnerà l’inizio del Festival, promosso da Gec Gruppo Effetti Collateral, con Leatherette e Wake Up in the cosmos che, partner Rock Contest di Controradio, completano il cartellone della prima serata.

The Notwist, iconica band indie-hero tedesca, sarà headliner della seconda serata sabato 8 luglio. Nata negli anni ’90 nel segno dell’hardcore fino ad approdare all’elettronica minimalista, presenterà il caleidoscopio di suoni ed emozioni che caratterizza i loro concerti. Si ascolterà l’ultimo album in studio Vertigo Days, uscito nel 2021 dopo sette anni per la loro label Morr Music. viluppa una splendida combinazione di pop malinconico, elettronica, Krautrock ipnotico e ballate driftwork, con l’ausilio di numerosi ospiti musicali internazionali. The Notwist sarà introdotta dal duo londinese Scrounge e dagli austriaci Molly.

Lars Rock Fest 2023 calerà il sipario domenica 9 luglio i concerti di The Brian Jonestown Massacre e Moonwalks.

The Brian Jonestown Massacre, la band californiana attiva da oltre trenta anni, è stata fondamentale per lo sviluppo della scena psichedelica contemporanea. Capitanata dal carismatico Anton Newcombe, guru della neopsichedelia e personaggio geniale e controverso della scena indipendente internazionale, al Lars Rock Fest presenterà The Future Is Your Past. L’ultimo progetto è il 20° album in studio senza contare gli innumerevoli EP, singoli e le tante b-side realizzate. The Brian Jonestown Massacre si sono formati a San Francisco, California, nel lontano 1990 e il loro nome si riferisce a Brian Jones dei Rolling Stones e allo spaventoso suicidio di massa di Jonestown del 1978.

La decima edizione del Lars Rock Fest , sempre ingresso gratuito, sarà completata da eventi paralleli, come Open Book, un’occasione per toccare con mano pubblicazioni di grande qualità e avvicinarsi al mondo libero e creativo dell’editoria indipendente.

Nel programma del Festival, il Mercatino del Disco, dove i collezionisti, appassionati e curiosi potranno trovare CD, vinili, gadget e memorabilia negli stand di espositori da tutta Italia. Da segnalare anche ‘Simpatia per il Diavolo’, la /call for artist, in collaborazione con il Comune di Chiusi; e Becoming X Art+Sound

Collective, evento dedicato agli artisti e artiste del settore della grafica, foto, disegno e illustrazione.

Lars Rock Fest è un festival gratuito di musica indipendente, ecosostenibile, nato nel 2012, grazie all’associazione culturale artistica Gec – Gruppo Effetti Collaterali, per coltivare e diffondere la cultura musicale indipendente. Negli anni, è cresciuto e si è affermato, portando sul palco di Chiusi artisti internazionali come Wire, Gang of Four, The Pop Group, Public Service Broadcasting, Japandroids, Unknown Mortal

Orchestra, Protomartyr, Cloud Nothings, METZ, Wolfmother, The Tallest Man on Earth, Algiers, Nothing, Porridge Radio e Faust. Inizio concerti alle (https://linktr.ee/larsrockfest).