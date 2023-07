SIENA – Julien Dossier percorrerà la Francia in lungo e in largo, macinando 1.200 chilometri. Porterà con sé gli ideali del Buongoverno di Ambrogio Lorenzetti per sensibilizzare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Per l’artista transalpino l’opera offre lo spunto per realizzare una transizione verso un mondo caratterizzato dallo sviluppo sostenibile, che comprenda gli aspetti sociali legati alla convivenza, gli aspetti economici legati agli scambi fra i territori e la protezione e la conservazione degli ecosistemi. Dossier ne ha realizzata una propria versione tra il 2010 e il 2014. Il “Rinascimento Ecologico” rappresenta un mondo decarbonizzato, resiliente e stimolante. Un percorso che si sviluppa su ventiquattro cantieri – dall’agricoltura alla conservazione degli ecosistemi, passando attraverso la cultura e i sistemi di governance – e ci dà chiavi, strumenti e soluzioni concrete.

Il tour, la Diagonale du Plein, partirà il prossimo 15 luglio da Concarneau, in Bretagna, tracciando una diagonale di milleduecento chilometri fino ad Arles, in Provenza, dove l’arrivo è previsto per il 21 di agosto. Ventiquattro tappe da percorrere a bordo di un vélocar dotato di rimorchio, alimentato da pannelli solari e abbellito con l’affresco contemporaneo ideato da Dossier. Ognuna delle tappe sarà l’occasione per affrontare i cantieri del Rinascimento Ecologico: oceano, biodiversità, agro-ecologia, costruzione, educazione (solo per citarne alcuni).