FIRENZE – I cambiamenti climatici richiedono misure immediate. La tragedia avvenuta nelle Marche lo ha confermato.

E a ribadirlo è stato il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in collegamento video con l’Earth Technology Expo di Firenze.“E’ l’ora di agire, con modifiche e allineamento del sistema di allerta della Protezione civile. Sistema nato nel 2004 ma che oggi ha la necessità di essere rivisto in funzione dei cambiamenti e delle sfide con cui ci dobbiamo confrontare”, ha spiegato il dirigente, che poi si è soffermato sulla capacità di fare breccia dell’organismo da lui diretto. “Dobbiamo spingere sulla formazione – ha proseguito -, sull’applicazione dell’aggiornamento della normativa tecnica che è alla base delle scelte progettuali. E poi dobbiamo lavorare molto sulla diffusione della conoscenza, della cultura del sistema di Protezione civile, questo è un elemento cruciale che abbiamo visto in varie situazioni”.

L’obiettivo è creare le condizioni per un’azioni sistemica a livello europeo: “Dobbiamo trovare una risposta comune, una forza per un’azione che non può che essere globale, le sfide sono globali: noi come Italia abbiamo tutte le capacità scientifiche, tecniche e culturali”.