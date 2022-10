SIENA – Il 18 novembre l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Sir Antonio Pappano, con Lisa Batiashvili violino solista, apre con un grande concerto al Teatro dei Rinnovati la settimana inaugurale della stagione del centenario Micat In Vertice 2022 – ‘23 dell’Accademia Musicale Chigiana, riferimento nel panorama musicale italiano e internazionale.

Uno straordinario cartellone di 20 eventi, fino al 12 maggio 2023, con le star della musica che hanno fatto la storia della Chigiana, rende onore alla visione del grande mecenate Guido Chigi Saracini, fondatore dell’Accademia.

“La celebrazione dell’anniversario dei cento anni è una soddisfazione tanto più grande per l’Accademia Chigiana – ha detto il presidente Carlo Rossi – per il grande cammino e lo sviluppo in questo secolo, sempre fedele agli ideali del conte Guido Chigi Saracini. Le origini di questo percorso coincidono con la divulgazione della musica vocale e strumentale di inizio Novecento. Avere l’onore di tramandare – pro tempore – questa grande intuizione, sviluppata grazie all’altissimo livello che da sempre caratterizza la proposta musicale della Chigiana, ci pone in una favorevole prospettiva di promozione della cultura”.

La capacità della Chigiana è anche quella di sviluppare sinergie e collaborazioni che devono sostenere le grandi situazioni.

«Prosegue la sinergia con l’Amministrazione comunale nel nome della cultura e delle radici del nostro territorio ricco di storia e di valori. – ha osservato l’assessore Pasquale Colella Albino – . Come amministratori, auspichiamo che la nostra città colga lo stimolo offerto ancora una volta dall’Accademia Chigiana con la partecipazione del pubblico da grandi occasioni. Lo vuole il ricco cartellone della Micat in Vertice che, offrendo delle magnifiche occasioni per tornare a vivere la grande musica classica dal vivo, ancora una volta dimostra l’eccellenza di questa istituzione senese».

Le grandi partnership sono quelle che la Chigiana porta avanti anche con le altre importanti istituzioni musicali, come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. “Il concerto inaugurale del 18 novembre – ha commentato il soprintendente Michele Dall’Ongaro – conferma il nostro legame con la Chigiana. Una collaborazione sostenuta dal comune impegno anche per promuovere i giovani talenti della musica; formati nella nostra Accademia, possono perfezionarsi alla Chigiana, raggiungendo preparazione e competenze per una brillante carriera”.

Ospiti della Stagione n.100 i grandi interpreti chigiani particolarmente amati dall’Accademia, come Mischa Maisky, Clive Greensmith, Gil Shaham, il Quartetto Hagen, Gidon Kremer, Sol Gabetta, Matthias Goerne, Angela Hewitt, Francesca Dego.

«La 100^ Micat In Vertice – ha spiegato il direttore artistico Nicola Sani – festeggia il raggiungimento di un prestigioso traguardo, consolidando la visione sempre ispirata dalla qualità assoluta e dalla pluralità delle proposte musicali, dalla musica barocca alle sonorità del nostro tempo. L’altro valore è la presenza di straordinari interpreti, formazioni strumentali di prestigio e giovani talenti formatisi nei corsi estivi dell’Accademia Chigiana”.

Un’istituzione coma la Chigiana si misura anche con la capacità di far tesoro e valorizzare le proprie risorse, sviluppandone altre, creando un vasto indotto e convincendo un pubblico sempre più vasto. “Il raggiungimento del centenario della Micat In Vertice – ha dichiarato il direttore amministrativo dell’Accademia Angelo Armiento – è motivo di grande orgoglio per la Chigiana, per la città di Siena e per il mondo musicale. Il cartellone 2022-2023, all’interno dei teatri cittadini, grazie alla preziosa collaborazione del Comune, sarà più accessibile a tutte le fasce di pubblico, grazie alle offerte per abbonati, giovani e studenti. Continua l’opera di divulgazione della grande musica, come nella mission istituita dal fondatore, consolidando la consuetudine a vivere gli spazi di socialità cittadina indispensabili alla comunità”.