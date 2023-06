FIRENZE – Governo in movimento sui cambiamenti climatici. “Ho riavviato un piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, che era fermo da sette anni”, ha detto il ministro Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo con un videomessaggio alla prima conferenza regionale sull’acqua, in corso a Firenze.

“L’approvazione formale avverrà entro l’estate, comunque il piano prevede 361 azioni a breve e a lungo termine, articolati in livelli di interventi, sistemici e di indirizzo – ha detto il titolare del Ministero dell’Ambiente -. Si tratta dei tanti segnali che dimostrano come stiamo lavorando per dare delle risposte concrete per rallentare l’impatto dei cambiamenti climatici”.

Per Pichetto Fratin è necessario capire che “dobbiamo comunque intervenire con una serie di azioni, dobbiamo intervenire nel dare degli indirizzi di fondo e approfondire tutte le criticità che necessitano di un lavoro di prevenzione. Noi dobbiamo assolutamente agire”.