FIRENZE – Una mappa on line per promuovere tutti i festival culturali e musicali organizzati o sostenuti dai comuni toscani.

Si chiama Giovanisì Fest ed è il nuovo spazio nella rete con cui il progetto regionale per l’autonomia dei giovani punta ad essere sempre più a fianco di ragazze e ragazze toscani.

La mappa, continuamente aggiornata dallo staff di Giovanisì, è raggiungibile all’indirizzo https://giovanisi.it/giovanisi-fest/. Una nuova iniziativa che punta non solo ad aiutare gli enti locali a raggiungere un pubblico sempre più ampio di spettatori ma anche a valorizzare il protagonismo e la voglia di partecipazione delle giovani generazioni toscane attraverso i linguaggi della cultura e della musica assieme alle occasioni di socialità e confronto che grazie ad esse scaturiscono, spiega il presidente della Regione, esprimendo soddisfazione per questo ulteriore passaggio del progetto regionale.

La mappa è il frutto di una ricognizione compiuta negli ultimi mesi, durante i quali la presidenza della Regione ha chiesto ai comuni di segnalare eventi e manifestazioni musicali e culturali. Si inserisce nel complesso di attività svolte da Giovanisì per promuovere le politiche culturali della Regione dirette in particolare ai giovani toscani. Attività che in questi anni hanno visto la promozione di progetti come Toscana 100 band, con cui sono stati finanziati progetti artistici di almeno 100 artisti o band toscane, o il Rock contest, lo storico concorso nazionale per artisti emergenti organizzato da Controradio, all’interno del quale è previsto un premio speciale FSE/Giovanisì. Sono stati promossi, all’interno di Giovanisì, i bandi regionali “Festival di spettacoli dal vivo“, “Produzione di spettacoli dal vivo” e “Toscanaincontemporanea” che prevedono il coinvolgimento e/o premialità per giovani under 35. Giovanisì è salito inoltre sul palco di alcuni dei più prestigiosi eventi della Toscana, come il Firenze Rocks, il Lucca Summer Festival e l’Ultravox, per raccontare le opportunità che la Regione offre a ragazzi e ragazze.

La cultura è un bene comune e prima ancora è un diritto di ognuno, e nella musica i giovani trovano un canale di comunicazione privilegiato per sperimentarsi in una narrazione di sé o per rispecchiarsi in altre storie e riconoscersi, conclude il presidente, nella convinzione che Giovanisì Fest sarà uno strumento molto utile e apprezzato.