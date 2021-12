SIENA – La Commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento che costituisce il Biotecnopolo di Siena con un finanziamento di 37 milioni per i primi tre anni (9-12-16) e poi 16 milioni a regime ogni anno a partire dal terzo.

Sono soci fondatori il ministero dell’Economia e delle Finanze, il ministero della Salute, il ministero dell’Università e della Ricerca, l’Università di Siena, il CNR, la Fondazione Toscana Life Sciences, la Regione Toscana e gli enti locali della provincia di Siena. “Una svolta decisiva per la città di Siena e per il settore delle Scienze della vita che andrà a beneficiare anche le realtà economiche e sociali del territorio. Ora avanti per una rapida approvazione finale e per un altrettanto celere attuazione del progetto” ha commentato Enrico Letta, Segretario nazionale del PD e deputato del Collegio Toscana XII, che ha lavorato negli ultimi mesi per promuovere l’iniziativa. “E’ stato un grande lavoro di squadra che ha visto coinvolte tutte le parti interessate e ha superato le resistenze” ha concluso Letta.

