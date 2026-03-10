Tempo lettura: < 1 minuto

Un’ambulanza partita a tutta velocità. Un’emergenza come tante Ma questa volta è speciale. A bordo una donna in attesa di partorire. Una corsa contro il tempo, forse la telefonata è arrivata un po’ in ritardo. Alla signora si si erano rotte.

Non è restato che prendere l’unica decisione possibile. All’ospedale mancavano ancora molti chilometri, tante curve ancora da superare per arrivare alla città. Ancora i boschi tra Niccioleta e Massa Marittima facevano da sfondo al loro passaggio.

Al personale del soccorso, partito in velocità verso l’ospedale di Grosseto, non è restato che fermarsi sul ciglio della strada e far partorire la signora.

Così è nata la piccola Diara, 3,46 kg, che subito si è attaccata al seno della mamma.

E’ accaduto a Monterotondo Marittimo, nel grossetano. Una storia a lieto fine, con un parto naturale dentro l’ambulanza e le cure e l’assistenza del personale infermieristico e di soccorso. Poi, il mezzo è ripartito per affidare mamma e bimba alle cure del personale della Uoc ginecologia e ostetricia dell’ospedale di Grosseto.

Alla bimba, alla mamma e alla famiglia, gli auguri della redazione.

