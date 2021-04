“La sospensione di Ledo Gori è ridicola. Se Gori è lì per competenze, professionalità e conoscenza della macchina regionale – cosa che mi auguro – Giani avrebbe dovuto scegliere tra due strade: fare il garantista e difenderlo fino all’eventuale condanna al terzo grado di giudizio, oppure fare il giustizialista e rimuoverlo subito dal ruolo di Capo di Gabinetto”.

Così Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Toscana

“Non agendo in nessuna di queste due direzioni, Giani alimenta i sospetti sul fatto che Ledo Gori sia stato nominato non per scelta autonoma del governatore. Il Presidente della Regione deve fare chiarezza in Consiglio regionale e con tutti i cittadini quanti prima”.

‘ndrangheta in Toscana, il governatore Giani: «Vicenda seria e complessa»