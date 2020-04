Al cuor non si comanda. Coronavirus, si mette al volante perché gli manca la fidanzata. Multato

Al cuor non si comanda. Deve averlo pensato un giovane che in Valdelsa senese che, sprovvisto di autocertificazione che giustificasse il suo spostamento durante questa emergenza da Coronavirus, è stato fermato alla guida della sua auto dalla Guardia di Finanza di Siena.

Gli mancava la fidanzata Alla domanda formulata dai militari quale fosse la necessità dell’uscita di casa, il ragazzo ha asserito tranquillamente che gli mancava la fidanzata, e non pensando alle restrizioni in atto, si è messo in auto per raggiungerla presso la propria abitazione. Il giovani innamorato sarà multato con una sanzione da 400 a 3.000 euro.