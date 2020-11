Coronavirus. Dal 4 dicembre la Toscana in fascia arancione. Governatore Giani: «Pazienza di aspettare ancora un po’»

«Da venerdì 4 dicembre la Toscana potrà rientrare in una zona che consente di allentare la morsa della chiusura degli spostamenti, con un provvedimento che riporta la Toscana in zona arancione». A dirlo il governatore della Toscana Eugenio Giani spiegando di aver parlato con il Ministro Speranza. Solo ieri sera il presidente della Toscana aveva annunciato in una diretta Facebook di voler scrivere lunedì una lettera al Ministro per chiedergli di far scendere la Toscana in zona aranzione per il suo indice Rt basso.

«Pazienza di aspettare» «Dobbiamo rispettare le procedure di legge per rientrare quantomeno nella zona arancione – ha detto ancora Giani -: oggi la Toscana è zona rossa, e lo deve essere per legge per 14 giorni», in base al Dpcm. «Noi siamo partiti il 15 novembre, e questo periodo dei 14 giorni finirà il 29 novembre, domenica prossima». Giani ha spiegato che «il ministro Speranza mi ha detto che non possiamo anticipare, dobbiamo rispettare le norme. Quindi io farò un provvedimento che porta fino al 3 dicembre, in occasione della prima riunione del Comitato tecnico scientifico, venerdì 4 dicembre Speranza potrà firmare l’ordinanza che riporta la Toscana in zona arancione, quindi dobbiamo avere la pazienza di aspettare questi pochi giorni».