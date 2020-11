Coronavirus. Il governatore Giani: «In Toscana Rt da zona arancione, lunedì scrivo al Ministro Speranza»

«La Toscana ha ormai raggiunto dati che ci possono far chiedere la zona arancione e prima di Natale quella gialla». A dirlo nel corso di una diretta Facebook è il governatore della Toscana Eugenio Giani.

Lettera al Ministro Speranza «I risultati stanno migliorando – aggiunge il presidente -, sono 1351 i nuovi positivi, esattamente la metà del numero del picco più acuto registrato negli ultimi giorni di ottobre. Oggi (ieri, ndr) abbiamo dati certificati sull’indice Rt che è a 1,2 siamo lontani dall’1,8 che ci ha portati in zona rossa. Lunedì manderò una lettera al ministro Speranza per chiedere di tornare in zona arancione».