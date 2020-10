Coronavirus. Nuovo Dpcm. Conte, locali chiusi fino alle 18. Raccomandato non muoversi. Pronti i ristori

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 24 ottobre contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Stop a cinema, teatri, palestre e piscine. Ristoranti e bar chiudono alle 18, anche durante i festivi. Il decreto sarà in vigore da mezzanotte, e sarà valido fino al prossimo 24 novembre: “Ce l’abbiamo fatta ad aprile, un Paese che è grande una volta deve essere grande sempre. Stringiamo i denti ora per tornare a respirare a dicembre” ha detto Conte.

SCARICA IL TESTO DEL DPCM

10869-DPCM 24 ottobre