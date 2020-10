Coronavirus. Focolaio in Rsa a Montaione, 22 positivi tra ospiti e operatori

Focolaio di Covid-19 all’interno della rsa Villa Serena di Montaione (Firenze): dopo il primo caso emerso tra i degenti lunedì, adesso sono dodici gli ospiti positivi su un totale di 130. Ai pazienti si aggiungono anche quattro infermieri e sei operatori sanitari a loro volta positivi al Covid-19.

Una bolla nella struttura Riguardo agli anziani ospiti, fa sapere l’Asl Toscana Centro in una nota, tre sono stati trasferiti in strutture per le cure intermedie e uno nell’area dedicata al Coronavirus dell’ospedale di Empoli (Firenze). Il Gruppo di intervento rapido ospedale territorio dell’Asl ha dichiarato per il momento la struttura, la più grande del suo genere nell’Empolese Valdelsa e gestita dall’Unione dei Comuni, idonea per isolare i pazienti al proprio interno. Intanto si sta lavorando per creare una ‘bolla’ all’interno della struttura per separare i positivi dai negativi e per eseguire i tamponi a tutti gli ospiti e i dipendenti della rsa. Sempre a Montaione nella giornata di ieri era stata chiusa la Casa della salute dopo la positività di un medico di medicina generale.