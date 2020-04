Coronavirus. Sindaco di Piombino: «Su Costa Diadema 20 con sintomi, nessun contatto con città e residenti»

«Sono una ventina i soggetti» a bordo della Costa Diadema «che sembrano presentare la sintomatologia tipica del Covid 19 e terminati gli accertamenti del caso, chi necessiterà di ricovero sarà trasportato negli ospedali nazionali con percorsi sicuri e dedicati». Lo scrive su Fb il sindaco di Piombino (Livorno) Francesco Ferrari dopo che i responsabili di Usmaf (il servizio sanitario marittimo) sono saliti a bordo della nave da crociera, che oggi ha attraccato nel porto toscano, per accertarsi delle condizioni di salute dell’equipaggio.

Nessun contatto con la città «Il resto degli occupanti – conclude – sarà fatto sbarcare nei prossimi giorni: la potente macchina organizzativa della Protezione civile nazionale, che coordina tutti i soggetti coinvolti, è al lavoro per garantire la sicurezza sanitaria. Non ci sono possibilità di contatto né con la città né con i nostri concittadini, come da nuova assicurazione da parte del Governo, ribadita anche questa mattina».