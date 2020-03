Coronavirus. Nuove restrizioni. Chiudono bar, negozi, ristoranti. Rimangono aperte farmacie e generi alimentari

Annunciate dal Governo le nuove misure di restrizione in seguito all’emergenza del virus COVID-19. Chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari e delle farmacie, delle parafarmacie. Chiudiamo negozi, pub, bar, ristoranti lasciando però la possibilità di fare consegne a domicilio. Chiudono anche parrucchieri, centri estetici, chiudono i servizi di mensa che non garantiscono il metro di sicurezza. Per quanto riguarda il sistema produttivo e le attività professionali va adottato quanto più possibile il sistema del lavoro agile, vanno incentivate le ferie, i congedi retribuiti per le ferie, restano chiusi i reparti aziendali che non sono necessari alla produzione, le industrie e le fabbriche potranno continuare a svolgere le loro attività produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza necessari a garantire la salute degli addetti. Restano garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui trasporti e servizi di pubblica utilità.