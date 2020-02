In quarantena. Coronavirus, Pianese in isolamento domiciliare dopo sospetto caso positivo nel senese

L’intera squadra di calcio della Pianese, nella quale gioca il 22enne ricoverato in isolamento a Siena per sospetto Coronavirus, è stata messa in quarantena. Lo si apprende dal Comune di Livorno dopo che un 21enne livornese, che gioca nella stessa formazione, sarà posto in isolamento in città.

Isolamento domiciliare del giovane Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha comunicato oggi durante la seduta del consiglio comunale che sta predisponendo un’ordinanza per l’isolamento domiciliare del giovane. Il 21enne, che attualmente non ha sintomi, appena appreso che il compagno della Pianese è positivo al virus, ha subito informato l’Asl Toscana nord ovest, e ha attivato spontaneamente la procedura per l’autoisolamento. «Questa notizia – ha detto il sindaco Salvetti – dimostra da un lato il corretto funzionamento della macchina di prevenzione, dall’altro e lo spirito collaborativo dei cittadini e in particolare il grande senso civico di questo giovane livornese».