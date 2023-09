FIRENZE – Per Comuni e Unione dei Comuni ci sarà tempo fino al 29 settembre per accedere al bando che garantisce un contributo alle famiglie per la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia.

Le famiglie, invece, potranno presentare le domande dalle ore 9 del giorno 5 ottobre alle 18 del 27 ottobre 2023, esclusivamente mediante l’applicativo regionale appositamente dedicato a questa procedura. “L’impegno a favore delle famiglie e delle giovani coppie ha un valore per noi prioritario – ha affermato il presidente regionale Eugenio Giani, nel commentare la notizia della riapertura del bando.

“Se da una parte il nostro intento è garantire alle bambine e ai bambini esperienze educative di qualità, dall’altra sentiamo il dovere di dare una risposta concreta alle famiglie venendo tra l’altro incontro alla necessità di conciliazione tra vita familiare e lavoro all’interno degli stessi nuclei domestici”.

Il contributo massimo erogato dalla Regione è di 527,27 euro per ciascuna mensilità, che assieme alla quota Inps permetterà alle famiglie di avere un’agevolazione per la frequenza dei nidi fino a un massimo di 800 euro al mese. In relazione alla sola riapertura del bando, gli sconti per la gratuità verranno riconosciuti a partire dalla mensilità di dicembre. Per chi ha già presentato la domanda, tutto rimane invariato, con i benefit riconosciuti a partire da settembre.