MARINA DI MASSA – La scorsa notte intorno alle ore 4.30, un uomo di 48 anni, residente a Milano, ha perso la vita a Marina di Massa (Massa Carrara) durante un inseguimento con i carabinieri.

Il motociclista non si è fermato all’alt imposto da una pattuglia a Forte dei Marmi (Lucca) ed è fuggito lungo il lungomare in direzione di Marina di Massa.

Durante la fuga il 48enne ha perso il controllo della moto, andando a sbattere contro alcuni pali. L’impatto ha provocato un arresto cardiaco. I carabinieri che lo inseguivano hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118, l’automedica di Massa e un’ambulanza della Croce Rossa.

Il motociclista è stato trasportato con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Massa per ulteriori tentativi di rianimazione, ma purtroppo i medici hanno accertato il decesso. Le cause esatte dell’incidente sono ora al vaglio delle autorità.