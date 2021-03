FIRENZE – E’ on line un questionario per raccogliere le opinioni dei cittadini toscani che frequentano luoghi di divertimento notturno.

I quesiti

Tutti, spiega un comunicato stampa di Anci Toscana, possono partecipare e rispondere, per fornire agli amministratori uno strumento conoscitivo e di supporto per le loro politiche in tema di tempo libero e fruizione della notte. Il tema riguarda la relazione tra socialità, spazi urbani e pandemia; un tema che nelle città toscane è tuttora molto sentito, anche se in un periodo caratterizzato dalle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria. Cosa ne pensano le persone che frequentavano piazze, locali e luoghi di divertimento notturno? Come sono cambiate le loro abitudini? Quali sono le aspettative per il prossimo futuro?

Progetto “Notte di qualità”

L’iniziativa fa parte del progetto ‘Notte di Qualità’, finanziato dalla Regione Toscana e realizzato in collaborazione con Anci Toscana e Ctca (Comitato Nazionale Comunità di Accoglienza, federazione Toscana), con l’attivazione di un programma di comunicazione e formazione rivolto alle amministrazioni comunali, per la corretta gestione e la messa in sicurezza degli eventi del divertimento giovanile.

Risposta anonima, si può compilare fino al 30 aprile

Il questionario online sarà disponibile fino al 30 aprile 2021. La risposta è anonima, compilandolo non si richiedono dati sensibili e i risultati verranno elaborati in maniera aggregata. I Comuni interessati sono invitati a diffondere il questionario attraverso i loro canali, in modo da avere un quadro il più possibile esaustivo e una visione che sia da supporto alle politiche locali sulle opportunità e le strategie da mettere in campo per valorizzare gli spazi urbani del divertimento. La ricerca è condotta da Anci Toscana, Cnca Toscana, Cat Cooperativa Sociale, Comune di Firenze e Network Regionale Notte di Qualità, all’interno del progetto Presidi Positivi.