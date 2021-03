FIRENZE – Sono 9mila i ‘nuovi poveri’ a Firenze creati dalla pandemia. È quanto emerge dall’incontro online ‘Marzo 2020-Marzo 2021. Un anno di emergenza raccontato dai report della Caritas di Firenze’.

Emergenza sanitaria ed economica

Il numero di persone che si sono rivolte a Caritas, tra metà aprile 2020 e febbraio 2021, è salito da 22.069 a 31.531 (+42,8%): di questi 8.919 sono appunto ‘nuovi poveri’, a causa dell’emergenza sanitaria, ben presto poi diventata anche economica. I più colpiti sono i lavoratori del settore turistico, della ristorazione, del commercio e dello spettacolo ma anche piccoli imprenditori. Il 55,7% denuncia di avere un reddito insufficiente (era il 48,7% nel precedente rapporto).

121mila le persone sotto la soglia di povertà in Toscana

In aumento gli italiani, il 26,1% contro il 22,1% del periodo pre-Covid. I ‘nuovi poveri’ sono poi giovani, con un incremento della fascia d’età 35-44 anni. In Toscana le persone che vivono sotto la soglia di povertà sono 121.000 (5,4% della popolazione): in aumento rispetto alle 106.000 del 2019. In Italia le persone in povertà assoluta sono oltre 2 milioni, per un numero complessivo di individui di 5,6 milioni.