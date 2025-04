Tempo lettura: < 1 minuto

ORBETELLO – L’invasione dei moscerini nella zona di Orbetello (Grosseto) non accenna a placarsi.

A fronte di questa criticità, il Comune ha deciso di procedere con un’ulteriore disinfestazione straordinaria dei chironomidi, che continuano a sciamare da settimane in diverse aree del capoluogo, specialmente nelle vicinanze della laguna.

“La misura che verrà attuata nella notte tra mercoledì e giovedì è strettamente necessaria per fronteggiare l’emergenza,” si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Andrea Casamenti. Quest’intervento si rende necessario a causa del “notevole disagio che si crea alle attività civili e sociali.” L’intervento è considerato “indispensabile per far fronte alla notevole quantità di insetti presenti, incrementata dalle particolari condizioni meteorologiche”.

Parallelamente, i trattamenti antilarvali continuano ininterrottamente, e la ditta incaricata eseguirà anche l’intervento adulticida. “Nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3, dalle 2:00 fino alle 6:30, l’intervento coprirà la Diga, il piazzale della Guardia Costiera, il Lungolago di ponente dal parcheggio antistante il Mulino fino ad Orbetello Scalo, percorrendo l’ex Strada degli Orti, il Lungolago delle Crociere, l’area dell’ex Idroscalo e la Spiaggetta,” specifica l’avviso.

In via del tutto precauzionale, ai residenti nelle aree oggetto della disinfestazione è richiesto di evitare di stazionare nelle zone di trattamento e in quelle adiacenti durante l’intervento, oltre a mantenere chiuse porte e finestre fino a un’ora dopo la conclusione delle operazioni.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!