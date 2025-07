Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Un nuovo impulso di aria fresca in quota ha riportato il maltempo sulla Toscana tra la notte e le prime ore di lunedì 7 luglio, con la regione sottoposta a un’allerta gialla per temporali, vento forte e mareggiate.

Le precipitazioni, inizialmente concentrate sull’Alta Toscana, si sono poi spostate nella mattinata sulle province di Livorno, Grosseto, Siena e Arezzo. Secondo il Centro Meteo Toscana, i fenomeni sono stati localmente intensi ma di breve durata, tipici delle fasi di “break estivo”.

Vento di libeccio e mareggiate sul litorale

Le province centrali sono rimaste in gran parte all’asciutto grazie al deciso ingresso del libeccio, che soffia con forza nei bassi strati dell’atmosfera. Questo vento da sud-ovest, oltre a limitare lo sviluppo dei temporali, ha provocato una marcata mareggiata su tutto il litorale e favorito un generale ricambio d’aria, molto apprezzato dopo i giorni di afa.

Il libeccio continuerà a influenzare il tempo per tutta la giornata, concentrando i fenomeni instabili esclusivamente sulle aree appenniniche settentrionali, comprese le Apuane.

Previsioni: tregua sulle coste, nuovi temporali sui rilievi

Per le coste e le pianure adiacenti, la fase piovosa può considerarsi conclusa: laddove non è piovuto, è improbabile che si verifichino precipitazioni nei prossimi giorni, probabilmente nemmeno nelle prossime due settimane. Tuttavia, nuovi rovesci sono attesi in serata e nella notte, in particolare sui rilievi della Toscana settentrionale e nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato e nel nord del Fiorentino, a nord del fiume Arno. Si tratterà ancora una volta di fenomeni sparsi, legati all’arrivo di un ulteriore impulso di aria fresca.

Sul resto della regione, il tempo rimarrà asciutto, anche se non si esclude qualche isolato episodio di instabilità, specie con l’attenuazione del libeccio prevista in nottata.

Da martedì torna il sole e le temperature salgono

Da martedì 8 luglio, il sole tornerà a splendere su tutta la Toscana. Le temperature massime inizieranno a risalire, ma senza eccessi: le minime, grazie al ricambio d’aria, resteranno piacevoli tra i 15 e i 18 gradi, mentre le massime torneranno sui 30–32 gradi già da mercoledì, per poi aumentare progressivamente. Secondo le previsioni, nel fine settimana è atteso un ritorno del caldo intenso, con valori che potrebbero superare i 35 gradi.

