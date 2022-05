FIRENZE – Nuova forte scossa di terremoto registrata nella notte nel Fiorentino. Una botta di magnitudo 3.7 registrata alle 23:12, in provincia di Firenze, a una profondità di 8 km.

L’epicentro è sempre Impruneta dove già lo scorso 3 maggio si era registrata una scossa 3.7 dopo la quale è seguito uno sciame sismico. Sempre stasera, alle 23:15, c’è stata un’altra scossa di magnitudo 2.3 nella stessa area.

“Tanta paura, la gente è scesa in strada, ma al momento non abbiamo segnalazioni di danni a persone o a cose – ha detto Alessio Calamandrei, sindaco di Impruneta – So che c’è una richiesta di intervento ai vigili del fuoco ma non so al momento per cosa. Ci sono due pattuglie della Protezione civile in giro per svolgere accertamenti e controlli”.

“Da riscontri con protezione civile e vigili del fuoco, al momento, non sono arrivate segnalazioni di danni a persone o cose” ha scritto il sindaco di Firenze Dario Nardella.