ROMA – Il parco di Migliarino-San Rossore si allontana. Nell’incontro che si è tenuto a Roma, alla presenza del ministro Lorenzo Guerini, è stato deciso, una volta emanato un decreto ministeriale ad hoc, di vagliare altre soluzioni per la base che dovrà ospitare una serie di reparti dei carabinieri.

In questa ottica verrà formato un tavolo istituzionale che vedrà la partecipazione di tutti gli attori coinvolti. L’area di Coltano (Pisa) che fino a questo momento era stato ritenuta idonea, potrebbe essere quindi superata. Nel progetto resta soltanto il piccolo borgo, che potrà essere inserito nel progetto attraverso rigenerazione urbana degli immobili di proprietà pubblica. “La soluzione condivisa del decreto ministeriale mi soddisfa pienamente – ha affermato il sindaco di Pisa, Michele Conti -. Ho ribadito al Ministro la mia disponibilità a trovare in tempi rapidi una soluzione positiva per tutti, per l’Arma dei carabinieri e per la comunità pisana”.

Valutazione positiva per quanto riguarda il confronto anche da parte del presidente regionale Eugenio Giani: “L’impegno dei Carabinieri merita il massimo rispetto e ringrazio il ministro per la disponibilità a favorire una soluzione che lasci a tutti soddisfazione”.