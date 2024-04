POGGIBONSI – Una scossa di terremoto di 3.4° di magnitudo ha colpito poco prima delle 20 la Valdelsa. L’epicentro è stato localizzato a 4 chilometri a est di Poggibonsi, a 8 chilometri di profondità.

“Scossa di terremoto avvertita distintamente nella zona di Siena – ha commentato il presidente regionale Eugenio Giani -. In corso verifiche, al momento non riferiti danni, ma panico tra le persone”. Parole che ricalcano il sentimento di paura di chi abita tra il luogo dell’evento e il capoluogo. Comunità memore di quanto avvenne nel febbraio di un anno fa proprio all’ombra di piazza del Campo e poi ancora a Poggibonsi pochi mesi dopo. Scosse lievi a livello di intensità, ma in grado di generare allarme tra la gente, pronta a riversarsi in strada. E’ successo anche poco fa, mentre gli organi deputati stanno eseguendo i controlli del caso.