FIRENZE – Diventa definitiva la condanna per Rassoul Bissoultanov. Il cittadino ceceno è stato punito dalla Cassazione con 23 anni di carcere per l’omicidio di Niccolò Ciatti, avvenuto nell’agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar in Spagna.

“Credo sia sia stata riconosciuta la colpevolezza di Bissoultanov. Questo è il primo passo ma adesso va ricercato affinché vada in carcere perché purtroppo Niccolo’ non può fare quello che fa lui e non è giusto”, ha affermato Luigi Ciatti, padre di Niccolò, una volta venuto a conoscenza della sentenza.