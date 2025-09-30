Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – La Regione Toscana rafforza ancora gli interventi per la montagna con un nuovo stanziamento di 291.313 euro, derivante dall’avanzo di amministrazione vincolato.

Le risorse andranno ad aumentare la dotazione per lo scorrimento delle graduatorie del Bando Fosmit n. 2 “Interventi per la salvaguardia e valorizzazione della montagna”, già alimentato da fondi statali (915 mila euro) e regionali (2 milioni).

Con questo ulteriore incremento, la somma complessiva destinata al bando raggiunge i 3,2 milioni di euro, che saranno ripartiti per il 70% a favore delle Unioni dei Comuni e per il 30% ai Comuni montani e parzialmente montani. Le risorse serviranno a finanziare progetti di valorizzazione e sviluppo locale, garantendo un sostegno concreto a comunità che svolgono un ruolo essenziale nella tutela del territorio.

Lo scorrimento delle graduatorie consentirà di sostenere ulteriori interventi di tutela e valorizzazione della montagna, proseguendo il percorso avviato con il primo bando Fosmit nel 2024.